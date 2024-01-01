科摩羅法郎兌蒙古圖格里克匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌蒙古圖格里克的匯率目前為7.460，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.251%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌蒙古圖格里克的匯率波動，在21-07-2024高見7.490，並在24-07-2024低見7.437。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.356%。