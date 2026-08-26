سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى الأمطار الملغاشية

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الأمطار الملغاشية حاليًا 10.2095 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.139% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.045% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الأمطار الملغاشية بين أعلى مستوى 10.2505 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 10.2032 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.308%.