История обменного курса коморский франк–малагасийские ариари

Обменный курс коморских франка/малагасийские ариари сейчас составляет 10,061, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.960% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 10,233, и минимумом, равным 10,004, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.878%.