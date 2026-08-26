سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى التينجز الكازاخستانية

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى التينجز الكازاخستانية حاليًا 1.08825 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.153% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.429% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى التينجز الكازاخستانية بين أعلى مستوى 1.09774 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 1.08273 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.492%.