История обменного курса коморский франк–казахстанские тенге

Обменный курс коморских франка/казахстанские тенге сейчас составляет 1,072, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.401% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1,088, и минимумом, равным 1,071, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.878%.