سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 3.28238 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.020% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.283% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 3.31753 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 3.27066 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.342%.