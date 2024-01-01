История обменного курса коморский франк–южно-корейские воны

Обменный курс коморских франка/южно-корейские воны сейчас составляет 3,046, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.226% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 3,066, и минимумом, равным 3,032, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.558%.