سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى بالفرنك الغيني

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى بالفرنك الغيني حاليًا 20.8099 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.148% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.122% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى بالفرنك الغيني بين أعلى مستوى 20.9044 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 20.7984 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.138%.