科摩羅法郎兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌幾內亞法郎的匯率目前為18.927，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.611%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌幾內亞法郎的匯率波動，在22-07-2024高見19.074，並在23-07-2024低見18.879。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.616%。