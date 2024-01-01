科摩羅法郎兌幾內亞法郎歷史匯率
歡迎查看科摩羅法郎兌幾內亞法郎歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由28-07-2019至28-07-2024）的科摩羅法郎（KMF）兌幾內亞法郎（GNF）的歷史匯率走勢。
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科摩羅法郎兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄
今日，科摩羅法郎兌幾內亞法郎的匯率目前為18.927，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.611%。在過去一星期，科摩羅法郎兌幾內亞法郎的匯率波動，在22-07-2024高見19.074，並在23-07-2024低見18.879。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.616%。
如何將科摩羅法郎兌換成幾內亞法郎
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇KMF你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇GNF你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前KMF兌GNF的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。