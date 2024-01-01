История обменного курса коморский франк–гвинейские франки

Обменный курс коморских франка/гвинейские франки сейчас составляет 18,780, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.111% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/гвинейские франки колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 19,131, и минимумом, равным 18,660, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.878%.