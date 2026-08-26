سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى كولون كوستاريكي

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى كولون كوستاريكي حاليًا 1.06459 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.650% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.062% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى كولون كوستاريكي بين أعلى مستوى 1.07341 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 1.06391 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.439%.