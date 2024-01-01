قولون كوستا بالفرنكات القمرية Historical Exchange Rates
Welcome to the قولون كوستا بالفرنكات القمرية history summary. This is the قولون كوستا (CRC) بالفرنكات القمرية (KMF) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CRC and KMF historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
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قولون كوستا بالفرنكات القمرية exchange rate history
The exchange rate for قولون كوستا بالفرنكات القمرية is currently ٠٫٨٥٠ today, reflecting a -0.103% change since yesterday. Over the past week, the value of قولون كوستا has remained relatively stable, with a -0.195% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of قولون كوستا بالفرنكات القمرية has fluctuated between a high of ٠٫٨٥٩ on 06-08-2024 and a low of ٠٫٨٥٠ on 12-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 07-08-2024, with a -0.580% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى فرنك قمري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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