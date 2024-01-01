История обменного курса коморский франк–коста-риканские колоны

Обменный курс коморских франка/коста-риканские колоны сейчас составляет 1,118, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.097% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 1,140, и минимумом, равным 1,114, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.878%.