سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى البيزو الكولومبي

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 7.41602 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.183% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 2.317% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 7.41602 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 7.19286 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.952%.