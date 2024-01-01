История обменного курса коморский франк–колумбийские песо

Обменный курс коморских франка/колумбийские песо сейчас составляет 9,456, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.357% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/колумбийские песо колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 9,857, и минимумом, равным 9,433, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.959%.