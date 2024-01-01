Kyrgystani som إلى البولا البوتسوانانية Historical Exchange Rates
Welcome to the Kyrgystani som إلى البولا البوتسوانانية history summary. This is the Kyrgystani som (KGS) إلى البولا البوتسوانانية (BWP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of KGS and BWP historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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Kyrgystani som إلى البولا البوتسوانانية exchange rate history
The exchange rate for Kyrgystani som إلى البولا البوتسوانانية is currently ٠٫١٥٧ today, reflecting a -1.483% change since yesterday. Over the past week, the value of Kyrgystani som has remained relatively stable, with a -1.887% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of Kyrgystani som إلى البولا البوتسوانانية has fluctuated between a high of ٠٫١٦٠ on 10-08-2024 and a low of ٠٫١٥٦ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 16-08-2024, with a -0.825% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى بولا بوتسواني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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