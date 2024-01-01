История обменного курса киргизский сом–ботсванские пулы

Обменный курс киргизских сома/ботсванские пулы сейчас составляет 0,154, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.600% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,157, и минимумом, равным 0,154, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.