دينار أردني إلى دالاسي غامبي

تحويل JOD إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٩١٬١٤٩٫٥٠ gmd

1.00000 JOD = 91.14950 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:10 UTC
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JOD إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 GMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065888.60481.43751.661030.963118.3086
1GBP1.1536711.2296102.2221.658421.916311.111121.1224
1USD0.938250.813273183.13451.348751.558480.9036517.1783
1INR0.01128610.009782610.012028710.01622370.01874650.01086970.206633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / Gambian Dalasi
1 JOD91.14950 GMD
5 JOD455.74750 GMD
10 JOD911.49500 GMD
20 JOD1822.99000 GMD
50 JOD4557.47500 GMD
100 JOD9114.95000 GMD
250 JOD22787.37500 GMD
500 JOD45574.75000 GMD
1000 JOD91149.50000 GMD
2000 JOD182299.00000 GMD
5000 JOD455747.50000 GMD
10000 JOD911495.00000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / الدينار الأردني
1 GMD0.01097 JOD
5 GMD0.05486 JOD
10 GMD0.10971 JOD
20 GMD0.21942 JOD
50 GMD0.54855 JOD
100 GMD1.09710 JOD
250 GMD2.74275 JOD
500 GMD5.48550 JOD
1000 GMD10.97100 JOD
2000 GMD21.94200 JOD
5000 GMD54.85500 JOD
10000 GMD109.71000 JOD