سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى الدراما الأرمينية

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الدراما الأرمينية حاليًا 3.02039 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.273% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.509% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الدراما الأرمينية بين أعلى مستوى 3.02189 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 2.97021 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.282%.