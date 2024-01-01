روبية هندية إلى سييرا ليونين Historical Exchange Rates
Welcome to the روبية هندية إلى سييرا ليونين history summary. This is the روبية هندية (INR) إلى سييرا ليونين (SLL) exchange rate history summary page, detailing 5 years of INR and SLL historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.
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روبية هندية إلى سييرا ليونين exchange rate history
The exchange rate for روبية هندية إلى سييرا ليونين is currently ٢٦٩٫٦١٢ today, reflecting a 0.059% change since yesterday. Over the past week, the value of روبية هندية has remained relatively stable, with a -0.277% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of روبية هندية إلى سييرا ليونين has fluctuated between a high of ٢٧١٫٥٥٥ on 18-06-2024 and a low of ٢٦٧٫٥٤٧ on 20-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 20-06-2024, with a 1.215% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية هندية إلى ليون سيراليوني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SLL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى SLL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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