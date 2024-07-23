印度盧比兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，印度盧比兌塞拉里昂列昂的匯率目前為270.212，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，印度盧比的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.481%。

在過去一星期，印度盧比兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在23-07-2024高見270.867，並在25-07-2024低見268.658。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.636%。