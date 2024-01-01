روبية هندية إلى الزلوتي البولندي Historical Exchange Rates

Welcome to the روبية هندية إلى الزلوتي البولندي history summary. This is the روبية هندية (INR) إلى الزلوتي البولندي (PLN) exchange rate history summary page, detailing 5 years of INR and PLN historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.

10,000 inr
484.07 pln

₹1.000 INR = zł0.04841 PLN

Mid-market exchange rate at ٢٤ يونيو ٢٠٢٤
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روبية هندية إلى الزلوتي البولندي exchange rate history

The exchange rate for روبية هندية إلى الزلوتي البولندي is currently ٠٫٠٤٨ today, reflecting a -0.002% change since yesterday. Over the past week, the value of روبية هندية has remained relatively stable, with a -0.997% decrease compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of روبية هندية إلى الزلوتي البولندي has fluctuated between a high of ٠٫٠٤٩ on 17-06-2024 and a low of ٠٫٠٤٨ on 20-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-06-2024, with a 0.363% increase in value.

Top currencies on ٢٤ يونيو ٢٠٢٤

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.791.504279.321.354
1 CAD0.73110.6822.6840.5781.099204.0840.989
1 EUR1.0711.46513.9330.8461.611299.0821.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0450.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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