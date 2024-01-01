روبية هندية إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا Historical Exchange Rates
Welcome to the روبية هندية إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا history summary. This is the روبية هندية (INR) إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا (PGK) exchange rate history summary page, detailing 5 years of INR and PGK historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.
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روبية هندية إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا exchange rate history
The exchange rate for روبية هندية إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا is currently ٠٫٠٤٦ today, reflecting a 0.068% change since yesterday. Over the past week, the value of روبية هندية has remained relatively stable, with a 0.102% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of روبية هندية إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا has fluctuated between a high of ٠٫٠٤٦ on 18-06-2024 and a low of ٠٫٠٤٦ on 20-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 19-06-2024, with a 0.098% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية هندية إلى كينا بابوا غينيا الجديدة
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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