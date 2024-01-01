روبية هندية إلى السيد الغاني Historical Exchange Rates
Welcome to the روبية هندية إلى السيد الغاني history summary. This is the روبية هندية (INR) إلى السيد الغاني (GHS) exchange rate history summary page, detailing 5 years of INR and GHS historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.
Loading
روبية هندية إلى السيد الغاني exchange rate history
The exchange rate for روبية هندية إلى السيد الغاني is currently ٠٫١٧٢ today, reflecting a 0.027% change since yesterday. Over the past week, the value of روبية هندية has remained relatively stable, with a 0.890% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of روبية هندية إلى السيد الغاني has fluctuated between a high of ٠٫١٧٢ on 21-06-2024 and a low of ٠٫١٧١ on 17-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-06-2024, with a 0.322% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية هندية إلى سيدي غاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.