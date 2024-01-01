روبية هندية إلى التاكا البنغلاديشية Historical Exchange Rates

Welcome to the روبية هندية إلى التاكا البنغلاديشية history summary. This is the روبية هندية (INR) إلى التاكا البنغلاديشية (BDT) exchange rate history summary page, detailing 5 years of INR and BDT historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.

10,000 inr
14,051.50 bdt

₹1.000 INR = Tk1.405 BDT

Mid-market exchange rate at ٢٤ يونيو ٢٠٢٤
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روبية هندية إلى التاكا البنغلاديشية exchange rate history

The exchange rate for روبية هندية إلى التاكا البنغلاديشية is currently ١٫٤٠٥ today, reflecting a 0.067% change since yesterday. Over the past week, the value of روبية هندية has remained relatively stable, with a 0.018% increase compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of روبية هندية إلى التاكا البنغلاديشية has fluctuated between a high of ١٫٤١٢ on 19-06-2024 and a low of ١٫٤٠٢ on 24-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-06-2024, with a -0.219% decrease in value.

Top currencies on ٢٤ يونيو ٢٠٢٤

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.101203.950.989
1 EUR1.0691.46413.9270.8461.612298.6631.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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