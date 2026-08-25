سجل أسعار الصرف من {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه إلى إلى اليورو

هل تبحث عن أسعار صرف IMP التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
£1 IMP = 1.169 EUR

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سجل أسعار صرف {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه إلى إلى اليورو

1 IMP إلى EURآخر 7 أيام
الأعلى1.1692
الأدنى1.1649
المتوسط1.1680
التغيير-0.03%

يبلغ سعر صرف {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه إلى إلى اليورو حاليًا 1.16885 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.072% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.060% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه إلى إلى اليورو بين أعلى مستوى 1.16955 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 1.16484 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.140%.

IMP إلى EUR مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه to يورو

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر IMP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر EUR كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه to يورو

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر IMP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر EUR كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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