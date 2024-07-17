История обменного курса фунт о. Мэн–евро

Обменный курс фунт о. Мэн/евро сейчас составляет 1,186, отражая изменение в размере -0.159% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.387% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/евро колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,192, и минимумом, равным 1,186, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.179% увеличение стоимости.