اليورو إلى جزيرة مان جنيه Historical Exchange Rates
Welcome to the اليورو إلى جزيرة مان جنيه history summary. This is the اليورو (EUR) إلى جزيرة مان جنيه (IMP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of EUR and IMP historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
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اليورو إلى جزيرة مان جنيه exchange rate history
The exchange rate for اليورو إلى جزيرة مان جنيه is currently ٠٫٨٤٦ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of اليورو has remained relatively stable, with a 0.238% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of اليورو إلى جزيرة مان جنيه has fluctuated between a high of ٠٫٨٤٧ on 21-06-2024 and a low of ٠٫٨٤٣ on 19-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 19-06-2024, with a -0.237% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى جنيه مانكس
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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