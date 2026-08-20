سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدينار الكويتي

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدينار الكويتي حاليًا 0.103084 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.337% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.022% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى الدينار الكويتي بين أعلى مستوى 0.104188 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.102568 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.481%.