История обменного курса израильский новый шекель–кувейтские динары

Обменный курс израильский новый шекель/кувейтские динары сейчас составляет 0,084, отражая изменение в размере -0.006% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.488% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/кувейтские динары колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 0,085, и минимумом, равным 0,083, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.889% увеличение стоимости.