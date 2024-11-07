История обменного курса кувейтский динар–новые израильские шекели

Обменный курс кувейтских динара/новые израильские шекели сейчас составляет 12,229, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.168% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 12,366, и минимумом, равным 11,842, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 3.108%.