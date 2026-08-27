سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة حاليًا 9.6715 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.274% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.255% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة بين أعلى مستوى 9.80554 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 9.65863 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.451%.