سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى بدولارات سورينام حاليًا 0.0021242 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.146% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.594% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 0.00212868 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.00210683 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.416%.