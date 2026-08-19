سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى الدونج الفيتنامي
هل تبحث عن أسعار صرف HUF التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة فورنت هنغاري السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة فورنت هنغاري عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
سجل أسعار صرف فورنت هنغاري إلى إلى الدونج الفيتنامي
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 HUF إلى VND
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|83.8973
|الأدنى
|82.4792
|المتوسط
|83.2430
|التغيير
|1.72%
يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الدونج الفيتنامي حاليًا 83.8973 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.335% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.823% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الدونج الفيتنامي بين أعلى مستوى 84.0439 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 82.3114 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.545%.
HUF إلى VND مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert فورنت هنغاري to دونغ فيتنامي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر HUF كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر VND كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert فورنت هنغاري to دونغ فيتنامي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر HUF كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر VND كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
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احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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