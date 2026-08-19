سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى الدونج الفيتنامي

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الدونج الفيتنامي حاليًا 83.8973 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.335% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.823% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الدونج الفيتنامي بين أعلى مستوى 84.0439 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 82.3114 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.545%.