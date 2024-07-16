История обменного курса венгерский форинт–вьетнамские донги

Обменный курс венгерский форинт/вьетнамские донги сейчас составляет 70,470, отражая изменение в размере -0.590% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.089% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 71,019, и минимумом, равным 70,355, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.389% уменьшение стоимости.