سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى غوارانيس باراغواي

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 19.2985 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.391% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 2.134% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 19.3431 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 18.8674 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.754%.