История обменного курса венгерский форинт–парагвайские гуарани

Обменный курс венгерский форинт/парагвайские гуарани сейчас составляет 21,020, отражая изменение в размере -0.764% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.860% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 21,182, и минимумом, равным 20,841, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.579% уменьшение стоимости.