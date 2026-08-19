سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى الكرونات النرويجية

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الكرونات النرويجية حاليًا 0.0299553 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.525% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.256% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الكرونات النرويجية بين أعلى مستوى 0.030256 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0297748 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.498%.