История обменного курса венгерский форинт–норвежские кроны

Обменный курс венгерский форинт/норвежские кроны сейчас составляет 0,030, отражая изменение в размере 0.286% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.066% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/норвежские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,030, и минимумом, равным 0,030, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.442% уменьшение стоимости.