سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى الدوﻻرات الناميبية

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الدوﻻرات الناميبية حاليًا 0.051679 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.451% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.076% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى الدوﻻرات الناميبية بين أعلى مستوى 0.0518589 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0510273 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.275%.