ungarischer Forint zu Namibia-Dollar Wechselkursverlauf

Der heutige Wechselkurs ungarischer Forint zu Namibia-Dollar liegt bei 0.050, was eine Veränderung von -0.037% seit gestern widerspiegelt. In der vergangenen Woche ist der Wert von ungarischer Forint relativ stabil geblieben, mit einer Abnahme von -1.655% im Vergleich zu dem Wert vor 7 Tagen.

In der vergangenen Woche schwankte der Wechselkurs ungarischer Forint zu Namibia-Dollar zwischen einem Hoch von 0.051 am 10-08-2024 und einem Tief von 0.050 am 16-08-2024. Die größte 24-Stunden-Preisbewegung fand am 14-08-2024 statt, mit einer Wertsteigerung von 0.349%.