سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى ليسوتو

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى ليسوتو حاليًا 0.0516453 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.434% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.027% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى ليسوتو بين أعلى مستوى 0.0518525 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0510008 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.275%.