История обменного курса венгерский форинт–лесотские лоти

Обменный курс венгерский форинт/лесотские лоти сейчас составляет 0,051, отражая изменение в размере 0.264% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.874% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/лесотские лоти колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,051, и минимумом, равным 0,050, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.555% уменьшение стоимости.