سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى بالفرنك الغيني

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى بالفرنك الغيني حاليًا 28.1763 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.139% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.337% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى بالفرنك الغيني بين أعلى مستوى 28.1763 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 27.7578 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.545%.