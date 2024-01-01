История обменного курса венгерский форинт–гвинейские франки

Обменный курс венгерский форинт/гвинейские франки сейчас составляет 24,007, отражая изменение в размере -0.430% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.162% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/гвинейские франки колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 24,153, и минимумом, равным 23,731, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.640% увеличение стоимости.