سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى السيد الغاني

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى السيد الغاني حاليًا 0.0355896 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.558% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.967% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى السيد الغاني بين أعلى مستوى 0.0359372 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.0347178 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.038%.