سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى فورنتس المجرية

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى فورنتس المجرية حاليًا 28.599 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.139% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.208% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى فورنتس المجرية بين أعلى مستوى 28.8037 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 26.9242 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.049%.