История обменного курса венгерский форинт–ганские седи

Обменный курс венгерский форинт/ганские седи сейчас составляет 0,041, отражая изменение в размере -0.419% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.292% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/ганские седи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,041, и минимумом, равным 0,041, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.566% увеличение стоимости.