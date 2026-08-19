سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر حاليًا 0.30403 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.416% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.251% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر بين أعلى مستوى 0.305591 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.302075 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.245%.