سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى كولون كوستاريكي

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى كولون كوستاريكي حاليًا 1.43871 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.541% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.209% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى كولون كوستاريكي بين أعلى مستوى 1.43902 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 1.41656 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.545%.